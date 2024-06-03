В Подмосковье в результате массовой аварии погиб человек

В Подмосковье в результате массовой аварии погиб человек.

Об этом в понедельник, 3 июня, сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области.

ДТП случилось в 15:25 на 78-м км автодороги М-2 «Крым». «Произошло столкновение четырех транспортных средств. В результате ДТП один человек погиб и двое получили телесные повреждения», — сказали в пресс-службе.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По данным прокуратуры Московской области, столкнулись грузовой автомобиль, два внедорожника и мотоцикл.

«В результате дорожной аварии два пассажира автомобиля „Гранд-Чероки“ госпитализированы в медицинское учреждение, одна пассажирка от полученных травм скончалась в автомобиле скорой помощи», — сказали в надзорном ведомстве.

Чеховская городская прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств ДТП, а также принятие по данному факту процессуального решения о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ.