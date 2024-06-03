В Москве в руках у мужчины взорвалась жидкость для розжига

В Москве в руках у мужчины взорвалась жидкость для розжига. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, все произошло в парке «Лосиный остров». 34-летний мужчина собирался пожарить шашлык. Для этого он взял бутылку с жидкостью для розжига, полил ею угли и начал зажигать, при этом бутылка с жидкостью оставалась у него в руках. От пламени она взорвалась.

В результате горящая жидкость попала на одежду и кожу мужчины. Его экстренно госпитализировали в ожоговую реанимацию. У него ожоги первой, второй и третьей степеней кистей, туловища и нижних конечностей.