В Москве двое детей попали под колеса автомобиля

В Москве двое детей попали под колеса автомобиля. Об этом в понедельник, 3 июня, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на местную прокуратуру.

Десятилетний мальчик попал в больницу после того, как вместе с девятилетним другом попытался пересечь Волгоградский проспект на одном электросамокате.

Несовершеннолетние двигались на запрещающий сигнал светофора.

Подробности о состоянии пострадавшего пока неизвестны. Установление причин произошедшего взяла под контроль прокуратура.