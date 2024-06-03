В Москве двое детей попали под колеса автомобиля
В Москве двое детей попали под колеса автомобиля. Об этом в понедельник, 3 июня, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на местную прокуратуру.
Десятилетний мальчик попал в больницу после того, как вместе с девятилетним другом попытался пересечь Волгоградский проспект на одном электросамокате.
Несовершеннолетние двигались на запрещающий сигнал светофора.
Подробности о состоянии пострадавшего пока неизвестны. Установление причин произошедшего взяла под контроль прокуратура.