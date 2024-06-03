В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки
За сутки совокупные потери украинских войск составили до 1745 человек.
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки. Сводка появилась в официальном Telegram-канале министерства.
За сутки совокупные потери украинских войск составили до 1745 человек.
Отмечается, что ВС РФ продолжили продвижение в глубину обороны противника в Харьковской области, также улучшено положение и на других направлениях.
Также российская система ПВО за сутки сбила 67 беспилотников, ракеты «Нептун» и Patriot, а также четыре бомбы Hammer.
Ранее ВС России сорвали попытку ВСУ высадиться на левый берег Днепра.