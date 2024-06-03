В Госдуму внесли проект об обязательной экспертизе учебников

Сотрудники РАН дадут оценку соответствия содержания учебников современным научным представлениям с учетом уровня образовательной программы.

В Госдуму внесли проект об обязательной экспертизе учебников. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ.

Отмечается, что хотят ввести обязательное участие РАН в экспертизе учебников и пособий.

Сотрудники дадут оценку соответствия содержания учебников современным научным представлениям с учетом уровня образовательной программы.