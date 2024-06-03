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В Госдуму внесли проект о сокращении рабочей недели для женщин с двумя детьми
Изменения предлагают внести в Трудовой кодекс.

В Госдуму внесли проект о сокращении рабочей недели для женщин с двумя и более детьми, которым еще не исполнилось 18 лет. Об этом пишет ТАСС,

Отмечается, что многодетные мамы будут работать не более 39 часов в неделю.

Изменения предлагают внести в Трудовой кодекс.

По словам авторов проекта, у женщин с двумя и более детьми должно появиться больше свободного времени на личные дела.