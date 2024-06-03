The Telegraph: ВС России могут уничтожить британские танковые войска за две недели

Великобритания больше не рассматривается как «военная держава первого уровня».

The Telegraph: ВС России могут уничтожить британские танковые войска за две недели. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на издание The Telegraph.

По данным экс-офицера Королевского танкового полка Стюарта Кроуфорда, начнись обширное боестолкновение, «немногочисленные танковые войска Британии были бы уничтожены всего за две недели».

Великобритания больше не рассматривается как «военная держава первого уровня».