The Telegraph: ВС России могут уничтожить британские танковые войска за две недели
Великобритания больше не рассматривается как «военная держава первого уровня».
The Telegraph: ВС России могут уничтожить британские танковые войска за две недели. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на издание The Telegraph.
По данным экс-офицера Королевского танкового полка Стюарта Кроуфорда, начнись обширное боестолкновение, «немногочисленные танковые войска Британии были бы уничтожены всего за две недели».
Великобритания больше не рассматривается как «военная держава первого уровня».