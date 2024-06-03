СК организовал проверку после гибели 28-летнего рабочего в Михайлове

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

СК организовал проверку после гибели 28-летнего рабочего в Михайлове. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

«Михайловским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России проводится процессуальная проверка по факту смерти 28-летнего рабочего», — написали в сообщении.

Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, 3 июня при выполнении работ сотрудник одного из предприятий в Михайлове упал в приемник готовой продукции. От полученных травм мужчина скончался.