Шацкая прокуратура пресекла нарушения при обработке территорий от клещей

Местная администрация не проводила акарицидную профилактику.

Шацкая прокуратура пресекла нарушения при обработке территорий от клещей. Об этом в понедельник, 3 июня, сообщила пресс-служба ведомства.

Надзорный орган проверил исполнение санитарно-эпидемиологического законодательства.

Установлено, что в весенне-летний период в местах массового пребывания людей: в скверах, на детских площадках, парках администрациями поселений не проводятся мероприятия по обработке участков территорий от клещей.

Прокуратура района направила исковые заявления о возложении обязанности на органы местного самоуправления провести акарицидную обработку территорий в суд.

Иск удовлетворен, работы по обработке проведены.