Сеть клиник «Прайм-стоматология» провела в Рязани праздник для детей «День добра — День Бобра»

Он прошел 1 июня.

1 июня сеть клиник «Прайм-стоматология» провела для детей ежегодный праздник «День добра — День БОБРА».

Бобер Стомми — известный герой для всех рязанцев и талисман сети клиник. В его честь в сквере имени Александрова установлена парковая скульптура. А в филиале клиники на улице Советской армии работает уникальный и единственный в стране Музей Бобра. В честь героя и Дня защиты детей «Прайм-стоматология» утроила масштабную развлекательную программу.

В этом году детей пригласили на праздник в Театр кукол. Их развлекали аниматоры и ростовые куклы, фокусник, Бобер Стомми, детям предложили нанести аквагрим и показали мыльное шоу. Затем состоялась премьера спектакля «Правдивые истории Мэри Поппинс с Вишневой улицы».

Справка:

По версии ИД «Коммерсантъ» сеть клиник «Прайм-стоматология» входит в ТОП-10 лучших детских стоматологий страны.

Также в клинике уделяют особое внимание помощи детям-инвалидам. В сотрудничестве с региональной ВОРДИ — «Всероссийской организацией родителей детей-инвалидов» в «Прайм-стоматологии» бесплатно лечат детей с ограниченными возможностями здоровья под общим наркозом и седацией. За 5 лет этой программы клиника помогла уже более чем 300 детям с ограниченными возможностями.