СДЭК возобновил отправку посылок после сбоя

Напомним, 27 мая в работе СДЭКа произошел масштабный сбой. Он был вызван хакерской атакой.

СДЭК возобновил отправку посылок после сбоя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Во вторник, 4 июня, СДЭК возобновил движение отправлений после сбоя в работе своих сервисов. Отмечается, что большая часть задержанных посылок выдана, оставшиеся планируется выдать в ближайшее время.

Напомним, 27 мая в работе СДЭКа произошел масштабный сбой. Он был вызван хакерской атакой.