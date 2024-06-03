Рязанская область заняла 43 место в рейтинге регионов по благосостоянию семей
Возглавляет рейтинг Ямало-Ненецкий автономный округ, за ним идет Москва.
Рязанская область заняла 43 место в рейтинге регионов по благосостоянию семей. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным исследования, у среднестатистической рязанской семьи с двумя детьми после минимальных расходов потенциально возможный остаток средств в месяц составил 37,5 тысяч рублей, а с одним ребенком — 52,1 тысячи.
Возглавляет рейтинг Ямало-Ненецкий автономный округ, за ним идет Москва.