Рязанка назвала поездки на городском транспорте опасными

Женщина поделилась опытом проезда на автобусе № 17.

Рязанка назвала поездки на городском транспорте опасными. Пост об этом в понедельник, 3 июня" опубликовали в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Женщина поделилась неприятным опытом проезда на автобусе № 17. Она опустилась на сиденье и обнаружила, что оно влажное, одежда тут же промокла.

«А ведь я на работу ехала и времени вернуться и переодеться у меня не было. Что за жидкость разлита, да и жидкость ли это, остается только догадываться. А может это продукт жизнедеятельности животных или человека? Как итог, настроение испорчено, одежда тоже», — написала пользовательница.

Она также добавила, что поездки на общественном транспорте в Рязани, по её мнению, «опасны во всех смыслах и носят экстремальный характер».