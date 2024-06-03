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Рязанцев попросили не прогуливаться вблизи 28 водоемов из-за обработки от комаров
Во вторник, 4 июня, в Рязани начнется обработка водоемов от личинок комаров. Работы проведут на 28 объектах. Отмечается, что при благоприятных погодных условиях, обработка завершится на этой неделе.

Рязанцев попросили не прогуливаться вблизи 28 водоемов из-за обработки от личинок комаров. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Во вторник, 4 июня, в Рязани начнется обработка водоемов от личинок комаров. Работы проведут на 28 объектах. Отмечается, что при благоприятных погодных условиях, обработка завершится на этой неделе.

Для дезинсекции используется специальное биологически активное вещество. Оно безопасно для людей, животных и птиц, а уничтожает только личинки комаров, что позволяет значительно уменьшить численность насекомых.

Адреса водоемов и прилегающих к ним территорий можно посмотреть по ссылке.

«Дирекция благоустройства обращается к жителям с просьбой воздержаться от прогулок у водоемов во время проведения работ», — отметили в сообщении.