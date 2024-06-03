Рязанца осудили за убийство знакомого

Ему назначили 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Рязанца осудили за убийство знакомого. Об этом в понедельник, 3 июня, сообщил региональный следком.

Установлено, что в ночь с 2 на 3 февраля 2024 года в областном центре пьяный 28-летний осужденный в ходе конфликта ударил знакомого ножом в грудь. Потерпевший скончался в медицинском учреждении.

Фигурант был задержан и заключен под стражу.

Суд признал мужчину виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Ему назначили 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.