Рязанца осудили за изнасилование несовершеннолетней

Суд назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Рязанца осудили за изнасилование несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета по региону.

Установлено, что осужденный был сожителем родственницы девочки. Он совершил ряд преступлений против половой неприкосновенности ребенка.

Ее мать обратилась в правоохранительные органы.

Суд назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Кроме того, рязанец должен выплатить 1,5 млн рублей потерпевшей стороне.