Рязанца осудили за изнасилование несовершеннолетней
Суд назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Рязанца осудили за изнасилование несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета по региону.
Установлено, что осужденный был сожителем родственницы девочки. Он совершил ряд преступлений против половой неприкосновенности ребенка.
Ее мать обратилась в правоохранительные органы.
Суд назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Кроме того, рязанец должен выплатить 1,5 млн рублей потерпевшей стороне.