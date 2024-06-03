РНПК подтвердила соответствие системы менеджмента международным и национальным стандартам

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в НК «Роснефть») успешно прошла ре-сертификационный аудит на соответствие деятельности предприятия требованиям четырех международных и национальных стандартов: ISО 9001:2015/ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования», ISO 14001:2015/ГОСТ Р ИСО 14001-2016 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководства по применению», ISO 45001:2018/ГОСТ Р ИСО 45001-2020 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и руководство по использованию», ISO 50001:2018/ГОСТ Р ИСО 50001-2023 «Системы энергетического менеджмента».

Оценку соответствия требованиям указанных стандартов проводил орган по сертификации ООО «РУСТЕХСЕРТ». Аудиторы посетили промышленную площадку и провели наблюдение за производственными и вспомогательными процессами, проанализировали ведение документации, проверили уровень знаний необходимых требований у руководства и рабочего персонала. Результатом аудита стало решение о выдаче Рязанской НПК сроком на 3 года международных и национальных сертификатов по ISO 9001/ ГОСТ Р ИСО 9001 (качество), ISO 14001/ ГОСТ Р ИСО 14001 (экология), ISO 45001/ ГОСТ Р ИСО 45001 (ПБ и ОТ) и ISO 50001 / ГОСТ Р ИСО 50001 (энергоменеджмент).

В ходе заключительного совещания аудиторы поблагодарили коллектив предприятия за плодотворную и конструктивную работу, отметили лидерство и вовлеченность руководителей и работников предприятия в вопросы поддержания системы управления.

Сертификация систем менеджмента является общепринятым в мировой бизнес-практике подтверждением профессионализма, ответственности и стабильности качества выполняемых работ и услуг предприятия. Система менеджмента РНПК успешно функционирует с 2006 года.