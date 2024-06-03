Ресторан «Вкусно и точка» прокомментировал ситуацию с крысами возле заведения

По словам представителя, территория на видео не принадлежит точке фастфуда, а мусор вывозят ежедневно, кроме воскресенья.

Ресторан «Вкусно и точка» прокомментировал ситуацию с крысами возле заведения. Об этом в понедельник, 3 июня, сообщила интернет-газета «Вид сбоку».

«Территория на видео не принадлежит „Вкусно — и точка“, соответственно, мусорные урны также не принадлежат компании. Отходы предприятия хранятся в отдельном оборудованном помещении и вывозятся специализированной компанией на регулярной основе — каждый день, кроме воскресенья», — сообщила специалист отдела Анастасия Косолидзе.

Напомним, ранее в центре Рязани заметили стаи крыс.