Полицейские раскрыли кражу сейфа с деньгами в Сасове

Возбуждено уголовное дело.

Полицейские раскрыли кражу сейфа с деньгами в Сасове. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что к правоохранителям обратился руководитель организации и сообщил, что из закрытого кабинета на первом этаже здания пропал сейф.

Оперативники установили, что преступник взломал окно, проник в кабинет и забрал сейф, где хранились 32 тысячи рублей.

К краже оказался причастен 43-летний местный житель.

Возбуждено уголовное дело.