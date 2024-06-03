Полицейские раскрыли кражу сейфа с деньгами в Сасове
Возбуждено уголовное дело.
Полицейские раскрыли кражу сейфа с деньгами в Сасове. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Отмечается, что к правоохранителям обратился руководитель организации и сообщил, что из закрытого кабинета на первом этаже здания пропал сейф.
Оперативники установили, что преступник взломал окно, проник в кабинет и забрал сейф, где хранились 32 тысячи рублей.
К краже оказался причастен 43-летний местный житель.
Возбуждено уголовное дело.