Опубликован прогноз погоды на 4 июня в Рязанской области

Температура воздуха по области ночью составит +12, +17 градусов, днем +22, +27 градусов.

Опубликован прогноз погоды на 4 июня в Рязанской области. Он появился на сайте регионального ГУ МЧС.

Во вторник, 4 июня, в регионе ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, местами возможна гроза.

Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, при грозе местами порывы могут достигать 10-15 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит +12, +17 градусов, днем +22, +27 градусов.