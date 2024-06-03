На шести улицах Рязани во вторник отключат холодную воду

Ее не будет с 09:30 до 17:00.

На шести улицах Рязани во вторник отключат холодную воду. Об этом сообщается на сайте «Водоканала».

Во вторник, 4 июня, с 09:30 до 17:00 холодной воды не будет по адресам:

Скорбященский проезд, дома №№ 4 (МБУ ССВПД Ритуал), 8 (ГБУ РО ОКНД);

улица Спортивная, дома №№ 1, 9 (ГБУ РО ОККВД);

Старообрядческий проезд, дома №№ 1, 1-а, 5;

улица Новоселов, дома №№ 16, 16-а;

улица Советской Армии, дома №№ 11, 13, 15, 17, 17 корпус 1;

улица Тимакова, дом № 22 корпус 2.

Также будет снижена подача холодной воды по адресам: