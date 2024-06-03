На рязанском предприятии нашли поддельную молочную продукцию
Кроме того, обнаружили более 70 кг просроченных товаров.
На рязанском предприятии нашли поддельную молочную продукцию. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
Отмечается, что в мае сотрудники ведомства провели проверку на предприятии в Рыбновском районе Рязанской области и обнаружили обезличенную молочную продукцию.
На ней не было сведений о производителе, дате изготовления и сроке годности.
Кроме того, обнаружили более 70 кг просроченных товаров.
Выдано предписание.