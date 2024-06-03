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На рязанском предприятии нашли поддельную молочную продукцию
Кроме того, обнаружили более 70 кг просроченных товаров.

На рязанском предприятии нашли поддельную молочную продукцию. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Отмечается, что в мае сотрудники ведомства провели проверку на предприятии в Рыбновском районе Рязанской области и обнаружили обезличенную молочную продукцию.

На ней не было сведений о производителе, дате изготовления и сроке годности.

Кроме того, обнаружили более 70 кг просроченных товаров.

Выдано предписание.