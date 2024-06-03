Мишустин: Россия за год экспортировала более 100 миллионов тонн продуктов

Страна занимает первое место по поставкам пшеницы, подсолнечного масла и минтая.

Россия за год экспортировала более 100 миллионов тонн продуктов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, на пленарной сессии «Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза».

«Наша страна входит в двадцатку лидеров среди поставщиков сельхозтоваров на глобальном рынке, а по ряду позиций — пшенице, подсолнечному маслу, минтаю — на первом месте. В прошлом году российские продукты были представлены на прилавках 160 стран мира, экспортировано более 100 млн тонн продовольствия и еще 40 млн тонн удобрений», — сказал глава правительства.

Он также указал на необходимость выстраивания надежной логистики, налаживания устойчивых торговых связей и цепочек поставок топлива, удобрений, зерна и других продовольственных товаров, продолжения стимулирования научных исследований и разработок.

«В России мы уделяем таким вопросам самое серьезное внимание. Успешно решаем обозначенные президентом Российской Федерации Владимиром Путиным задачи по реализации национальной доктрины продовольственной безопасности. По итогам прошлого года даже превысили запланированные показатели по зерну, растительному маслу, сахару, мясу и мясопродуктам, рыбе и рыбопродуктам», — сказал Мишустин