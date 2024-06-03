Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 03
24°
Втр, 04
23°
Срд, 05
25°
ЦБ USD 89.38 -0.81 04/06
ЦБ EUR 96.87 -0.92 04/06
Нал. USD 86.00 / 100.00 03/06 16:45
Нал. EUR 93.70 / 115.00 03/06 16:45
Новости
Итоги года New
Публикации
LIVAN X6 Pro, достойный представитель автопрома из Китая
LIVAN приступил к завоеванию российского рынка. Для тех...
31 мая 16:37
1 946
Едем. рф — сервис для путешествий и грузоперевозок
Одним из самых экономичных способов путешествия по Росс...
23 мая 10:00
6 628
Сетевой лохотрон? Как безработные рязанцы несли работодателю деньги
Рязанка поделилась своей историей с РЗН. инфо: она откл...
21 мая 11:59
17 803
Рязанский суд отказался предоставить СМИ информацию о подозрительном д...
В адрес известного федерального интернет портала «ПроДо...
20 мая 15:32
8 901
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Мишустин: Россия за год экспортировала более 100 миллионов тонн продуктов
Страна занимает первое место по поставкам пшеницы, подсолнечного масла и минтая.

Россия за год экспортировала более 100 миллионов тонн продуктов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, на пленарной сессии «Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза».

«Наша страна входит в двадцатку лидеров среди поставщиков сельхозтоваров на глобальном рынке, а по ряду позиций — пшенице, подсолнечному маслу, минтаю — на первом месте. В прошлом году российские продукты были представлены на прилавках 160 стран мира, экспортировано более 100 млн тонн продовольствия и еще 40 млн тонн удобрений», — сказал глава правительства.

Он также указал на необходимость выстраивания надежной логистики, налаживания устойчивых торговых связей и цепочек поставок топлива, удобрений, зерна и других продовольственных товаров, продолжения стимулирования научных исследований и разработок.

«В России мы уделяем таким вопросам самое серьезное внимание. Успешно решаем обозначенные президентом Российской Федерации Владимиром Путиным задачи по реализации национальной доктрины продовольственной безопасности. По итогам прошлого года даже превысили запланированные показатели по зерну, растительному маслу, сахару, мясу и мясопродуктам, рыбе и рыбопродуктам», — сказал Мишустин