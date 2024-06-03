Малков запросил отчет о трехдневном отключении света в центре Рязани
«Хочу понимать, что происходило, вплоть до персоналий. Возможно уже какие-то решения надо принимать там», — добавил губернатор.
В понедельник, 3 июня, на заседании правительства Павел Малков потребовал от вице-губернатора Артема Бранова отчет о трехдневном отключении света в центре Рязани.
«Хочу понимать, что происходило, вплоть до персоналий. Возможно уже какие-то решения надо принимать там», — добавил губернатор.
Напомним, с 28 мая в центре Рязани происходили аварийные отключения света.