Малков: в Рязани стартовал антинаркотический месячник «Вместе против наркотиков!»

Профилактический месячник «Вместе против наркотиков!» проводится в регионе ежегодно по решению антинаркотической комиссии Рязанской области

В Рязани стартовал антинаркотический месячник «Вместе против наркотиков!». Об этом заявил губернатор Рязанской области Павел Малков на заседании регионального правительства 3 июня.

«Акция важная. В ее задачах — обратить внимание жителей на проблему наркомании, напомнить молодежи о негативных последствиях их потребления, о важности здорового образа жизни. Прошу максимально проинформировать жителей области об этом проекте, обо всех мероприятиях. Понятно, что самый эффективный способ борьбы с этим злом и преступлениями в сфере незаконного оборота наркотиков — профилактика. Призываю всех не оставаться в стороне, участвовать в этой работе», — сказал Малков.

Он напомнил, что в регионе запущен в работу новый цифровой сервис, с помощью которого граждане могут сообщать о надписях с рекламой наркотиков. Сервис работает в мобильном приложении «Открытый регион 62». За первые три месяца этого года через сервис поступило почти 100 обращений, все они отработаны, реклама о наркотиках на фасадах домов уничтожена.

Профилактический месячник «Вместе против наркотиков!» проводится в регионе ежегодно по решению антинаркотической комиссии Рязанской области. В проекте принимают участие исполнительные органы власти всех уровней, силовые ведомства, Совет ректоров вузов, органы местного самоуправления, общественные организации, молодежные объединения.