Фальков: в России изменят квалификационные требования к должностям

Этого требует новая система образования.

В России изменят квалификационные требования к должностям. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Его слова привело ТАСС.

«Наряду с изменением в системе образования мы договорились и с Национальным советом профессиональной квалификации, и с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), нам параллельно надо будет изменить квалификационные требования к должностям. Новая система образования — это другие квалификационные требования к должностям», — сказал он, выступая на заседании комитета СФ по науке, образованию и культуре.

Сейчас степень бакалавра считается неполным образованием и зависит от магистратуры. Это создает ограничения для найма на ряд должностей, в частности, в государственном секторе.