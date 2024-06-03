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Фальков: в России изменят квалификационные требования к должностям
Этого требует новая система образования.

В России изменят квалификационные требования к должностям. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Его слова привело ТАСС.

«Наряду с изменением в системе образования мы договорились и с Национальным советом профессиональной квалификации, и с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), нам параллельно надо будет изменить квалификационные требования к должностям. Новая система образования — это другие квалификационные требования к должностям», — сказал он, выступая на заседании комитета СФ по науке, образованию и культуре.

Сейчас степень бакалавра считается неполным образованием и зависит от магистратуры. Это создает ограничения для найма на ряд должностей, в частности, в государственном секторе.