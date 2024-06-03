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Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение
В ближайшие три часа на территории Рязанской области местами ожидаются грозы, ливневый дождь. В отдельных районах пройдет град.

Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение. О непогоде предупредило регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, в ближайшие три часа на территории Рязанской области местами ожидаются грозы, ливневый дождь. В отдельных районах пройдет град.

Также жителей региона ждет усиление ветра порывами до 17 метров в секунду.