Администрация Михайловского района прокомментировала сбор денег на благоустройство кладбища

Там подтвердили, что по программе «Поддержка местных инициатив» планируют благоустроить кладбище в Голдинском сельском поселении вблизи деревни Павелково.

Администрация Михайловского района ответила редакции РЗН. Инфо по поводу обеспокоенности жителей деревни Павелково о сборе денег на благоустройство кладбища.

Там подтвердили, что по программе «Поддержка местных инициатив» планируют благоустроить кладбище в Голдинском сельском поселении вблизи деревни Павелково.

«Общая сумма реализации проекта составляет 3 млн 964 тысячи 306 рублей. Размер инициативных платежей 792 тысячи 861 рубль. Документы по сметной стоимости и видам работ были представлены жителям на собраниях 11 и 18 мая. Жители могут ознакомиться с проектно-сметной документацией в администрации Голдинского сельского поселения», — сообщили в администрации Михайловского района.

Кроме того, глава района отметил, что по проекту на кладбище проведут валку деревьев и корчевку пней, установят ограждение, ворота, туалет, асфальтируют площадку для стоянки автомашин и оборудуют площадку под мусор.

«Если нужная сумма инициативных платежей не будет собрана, проект не реализуется, и денежные средства будут возвращены жителям», — добавили в администрации.

Напомним, с жителей Михайловского района начали собирать деньги на благоустройство кладбища.