В Тюмени мать истязала и морила голодом малолетнего сына

В Тюмени мать истязала и морила голодом малолетнего сына. Об этом сообщило издание Ura.ru со ссылкой на пресс-службу судебной системы региона.

«Женщина лишала ребенка пространства для сна и отдыха, средств гигиены, полноценного регулярного питания. Кроме того применяла физическое насилие к сыну, оскорбляла нецензурной бранью», — говорится в сообщении.

В отношении тюменки возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ «Истязание». Ей грозит от трех до семи лет лишения свободы.