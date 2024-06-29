В Севастополе голый мужчина избил двух пенсионерок

В Севастополе голый мужчина избил двух пенсионерок. Об этом в субботу, 29 июня, сообщил РЕН ТВ.

Нападение произошло в центре города на остановке общественного транспорта. Обнаженный гражданин начал наносить удары руками и ногами по пожилым женщинам. Одна из них попыталась позвать на помощь проезжающие автомобили, но никто не остановился.

Позже к агрессору подошел мужчина, завязалась новая драка, к которой подключился еще один житель. Дебошир скрылся.

Состояние пострадавших пенсионерок неизвестно.

Полиция Севастополя начала проверку.