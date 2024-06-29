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В Рыбновском районе в ДТП погиб несовершеннолетний пассажир
Автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево.

В Рыбновском районе в ДТП погиб несовершеннолетний пассажир. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по Рязанской области.

Трагедия произошла в субботу, 29 июня, примерно в 7:15, на 13 километре автодороги «Срезнево-Чурилково-Вакино-Федякино». По предварительной информации, 18-летний житель Москвы за рулем автомобиля «Хендэ» съехал с дороги и врезался в дерево.

В результате аварии погиб 17-летний пассажир, еще одному пассажиру в возрасте 15-лет потребовалась медицинская помощь.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.