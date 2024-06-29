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В Рязани у «Круиза» образовался серьезный транспортный затор
Проблема возникла из-за несоблюдения ПДД по проезду перекрестков автомобилистами.

В Рязани у «Круиза» образовался серьезный транспортный затор. Об этом в субботу, 29 июня, сообщили читатели в редакцию РЗН. Инфо.

Судя по кадрам, водители выезжали на перекресток и были вынуждены останавливаться из-за образовавшейся за ним пробки. В связи с этим движение с других направлений было парализовано.

Согласно пункту 13.2. ПДД, запрещается выезжать на перекресток, пересечение проезжих частей или участка перекрестка, обозначенного разметкой 1.26, если впереди по пути следования образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении, за исключением поворота направо.