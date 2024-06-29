В Клепиковском районе в аварии погибли два человека

Авария произошла в субботу, 29 июня, примерно в 15:10.

В Клепиковском районе в аварии погибли два человека. О ДТП рассказали в Госавтоинспекции Рязанской области. Авария произошла в субботу, 29 июня, примерно в 15:10.

По предварительной информации, на 436 километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» 34-летний водитель на «Ладе Гранта» съехал с дороги и опрокинулся.

В результате ДТП водитель и его 27-летний пассажир погибли на месте.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.