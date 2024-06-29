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В Екатеринбурге пассажирский самолет выбросило с полосы во время посадки

В Екатеринбурге пассажирский самолет выбросило с полосы во время посадки. Об этом в субботу, 29 июня, сообщил РЕН ТВ.

Борт летел по маршруту Казань — Тобольск — Екатеринбург, сообщили в Центральном МСУТ СКР. По неустановленной причине судно выкатилось за полосу безопасности ВПП.

Отмечается, что самолет не получил повреждений, из людей никто не пострадал. Пассажиров высадили и доставили в терминал.

Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.