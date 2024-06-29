Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 29
27°
Вск, 30
28°
Пнд, 01
28°
ЦБ USD 85.75 0.79 29/06
ЦБ EUR 92.42 1.43 29/06
Нал. USD 87.50 / 88.90 29/06 08:00
Нал. EUR 95.30 / 96.00 29/06 08:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Щедрый урожай — дело техники. Какие комбайны рязанские фермеры считают...
О том, какие машины выбирают из этого многообразия агра...
Вчера 11:50
957
Кадровый вопрос острее квартирного. Российский производитель о квалифи...
Компания столкнулась с кадровым дефицитом на рынке труд...
17 июня 12:25
8 803
«Зеленый сад — мой второй дом» — проект о сотрудниках
Люди, работающие в ГК «Зеленый сад», расскажут, чем им ...
14 июня 12:46
12 096
Вкусно и дешево? РЗН. инфо сделал обзор бюджетного мороженого
Насколько дешевое мороженое может быть вкусным? С насту...
8 июня 13:52
14 915
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В ЦПКиО на День молодежи приехал исполнитель Chris Yank, которого раскритиковал рязанский священник
В посте говорится, что людей на празднике не очень много, работают интерактивные площадки. Хедлайнер Chris Yank начал выступать, как и было запланировано в программе, в 18:30.

В ЦПКиО на День молодежи приехал исполнитель Chris Yank, которого раскритиковал рязанский священник. Видео появилось в группе «Подслушано в Рязани».

В посте говорится, что людей на празднике не очень много, работают интерактивные площадки. Хедлайнер Chris Yank начал выступать, как и было запланировано в программе, в 18:30.

Напомним, рязанский священник на своей странице в соцсетях раскритиковал выбор артиста на день молодежи. Ему не понравился исполнитель по названиям хитов: «Сука», «Зацепила», «На заднем». Он выразил мнение, что такая музыка не подходит городу в Год семьи.

День молодежи в Рязани прошел в ЦПКиО

Мероприятие 12+.