В ЦПКиО на День молодежи приехал исполнитель Chris Yank, которого раскритиковал рязанский священник

В посте говорится, что людей на празднике не очень много, работают интерактивные площадки. Хедлайнер Chris Yank начал выступать, как и было запланировано в программе, в 18:30.

В ЦПКиО на День молодежи приехал исполнитель Chris Yank, которого раскритиковал рязанский священник. Видео появилось в группе «Подслушано в Рязани».

В посте говорится, что людей на празднике не очень много, работают интерактивные площадки. Хедлайнер Chris Yank начал выступать, как и было запланировано в программе, в 18:30.

Напомним, рязанский священник на своей странице в соцсетях раскритиковал выбор артиста на день молодежи. Ему не понравился исполнитель по названиям хитов: «Сука», «Зацепила», «На заднем». Он выразил мнение, что такая музыка не подходит городу в Год семьи.

День молодежи в Рязани прошел в ЦПКиО

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