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Рязанские полицейские раскрыли угон автомобиля
Возбуждено уголовное дело.

Рязанские полицейские раскрыли угон автомобиля. Об этом в субботу, 29 июня, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В правоохранительные органы обратился 29-летний рязанец с заявлением о пропаже машины. Мужчина припарковал ВАЗ 2106 возле дома на улице Советской Армии, а на следующий день не нашел его на парковочном месте.

Оперативники разыскали очевидцев, которые сообщили, что поздним вечером видели мужчину возле транспортного средства. Полицейские передали описание внешности заявителю. Мужчина пояснил, что в день пропажи автомобиля похожий гражданин просил его куда-то подвезти, однако рязанец отказал.

Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 26-летний житель Московской области. Его нашли и задержали. Злоумышленник указал место, где бросил ВАЗ 2106. Машину вернули владельцу.

По предварительной информации, житель Луховиц приехал в Рязань в гости к другу. На улице Советской Армии он попросил мужчину, который только что припарковал автомобиль, отвезти его к товарищу. Рязанец ответил отказом и зашел в подъезд. Луховичанин заметил, что мужчина не заблокировал двери машины. Когда стемнело, он открыл транспортное средство, взломал замок зажигания и уехал. На похищенном авто мужчина застрял в поле и бросил его.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ (Угон).