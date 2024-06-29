Рязанцы выразили недовольство детской площадкой в Верхнем городском саду

Жители сообщили, что вместе со сломанным игровым оборудованием демонтировали также исправное.

Рязанцы выразили недовольство детской площадкой в Верхнем городском саду. Пост об этом в субботу, 29 июня, опубликовал Telegram-канал «Рязань».

По словам пользователей, на территории парка убрали сломанные игровые конструкции, после которых остались опасные, по их мнению, углубления в земле. Отмечается, что также были демонтированы исправные элементы площадки и теперь детям негде играть.

«Администрация города, ответьте пожалуйста на вопрос почему вместо ремонта или замены сломанной детали, просто срезается игровое оборудование? Верхний городской парк выглядит все печальней и печальней. Причем дыры на покрытии остались глубокие, в некоторых нога спокойно может сломаться если попадет туда. Дети там конечно играют разные и подростки не берегут, но там много и хороших, которым просто негде больше играть во дворах. 5 лет и все…», — написали жители.