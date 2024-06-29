Рязанцы рассказали об отсутствии электричества на Касимовском шоссе

Отмечается, что света нет более 15 часов.

Рязанцы рассказали об отсутствии электричества на Касимовском шоссе. Информацию в субботу, 29 июня, прислали читатели в редакцию РЗН. Инфо.

«7:28 электричества на Касимовском, 25 к 1 нет. Прошло уже больше 15 часов. В половине квартир свет есть, а в половине — нет», — отметили в сообщении.

Напомним, утром в пятницу, 28 июня, на 14 улицах Рязани аварийно отключили электричество.

Электросети назвали причину очередного массового отключения света в Рязани.