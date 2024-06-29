Рязанцев предупредили о массовых рейдах Госавтоинспекции

Сотрудники ДПС будут останавливать мотоциклистов.

Рязанцев предупредили о массовых рейдах Госавтоинспекции. Об этом в субботу, 29 июня, сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники полиции проведут в Рязанской области комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушений Правил дорожного движения со стороны водителей мототранспортных средств.

Инспекторы напомнили, что мотоциклисты должны использовать защитную амуницию, строго соблюдать скоростной режим и регистрацию транспорта, использовать при движении ближний свет фар и своевременно проводить обслуживание мотоцикла.