На участке улицы Маяковского временно открыли двустороннее движение

Проехать по улице Маяковского на участке от площади Мичурина до улицы Кудрявцева можно в обе стороны.

На участке улицы Маяковского временно открыли двустороннее движение. Как сообщает рязанская мэрия, сделано это из-за ремонта теплотрассы на улице Горького.

Проехать по улице Маяковского на участке от площади Мичурина до улицы Кудрявцева можно в обе стороны. Соответствующие дорожные знаки установили в субботу, 29 июня. Временная схема дорожного движения будет действовать до окончания ремонтных работ на улице Горького.

Напомним, улицу Горького для ремонта теплотрассы перекрыли до конца лета.