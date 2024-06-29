Мэрия Рязани сообщила о временном изменении движения троллейбусов

Это связано с работами по восстановлению контактной сети.

Мэрия Рязани сообщила о временном изменении движения троллейбусов. Об этом в субботу, 29 июня, написали на сайте горадминистрации.

Мера связана с восстановительными работами по электроснабжению контактной сети, которые проводят совместно РГРЭС и УРТ.

маршруты № 1, 9, 16 работают без изменений;

Маршрут № 10 до пл. Соборной;

№ 12 и 13 — без изменений;

№ 3, 5 В и 5н движение приостановлено.

Рязанцев просят учитывать информацию при планировании поездок.