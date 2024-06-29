Мэрия Рязани сообщила о временном изменении движения троллейбусов
Это связано с работами по восстановлению контактной сети.
Мэрия Рязани сообщила о временном изменении движения троллейбусов. Об этом в субботу, 29 июня, написали на сайте горадминистрации.
Мера связана с восстановительными работами по электроснабжению контактной сети, которые проводят совместно РГРЭС и УРТ.
- маршруты № 1, 9, 16 работают без изменений;
- Маршрут № 10 до пл. Соборной;
- № 12 и 13 — без изменений;
- № 3, 5 В и 5н движение приостановлено.
Рязанцев просят учитывать информацию при планировании поездок.