Еще в одном микрорайоне Рязани показали последствия непогоды

На кадрах видно, что дороги микрорайона затоплены.

В соцсетях показали последствия ливня в рязанском микрорайоне Приокский. Пост появился в группе «Рязань».

На кадрах видно, что дороги микрорайона затоплены. «Только если на подводной лодке переплывать», — говорится в сообщении.

Ранее появились кадры улицы Интернациональной в микрорайоне Канищево. По словам корреспондента РЗН. инфо в Канищеве после ливня был транспортный коллапс, общественный транспорт не ходил, скорые пытались пробраться к областной больнице по дворам.

Позже рязанцы показали, как вынуждены были передвигаться по Канищеву.