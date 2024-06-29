Еще в одном микрорайоне Рязани показали последствия непогоды
На кадрах видно, что дороги микрорайона затоплены.
В соцсетях показали последствия ливня в рязанском микрорайоне Приокский. Пост появился в группе «Рязань».
На кадрах видно, что дороги микрорайона затоплены. «Только если на подводной лодке переплывать», — говорится в сообщении.
Ранее появились кадры улицы Интернациональной в микрорайоне Канищево. По словам корреспондента РЗН. инфо в Канищеве после ливня был транспортный коллапс, общественный транспорт не ходил, скорые пытались пробраться к областной больнице по дворам.
Позже рязанцы показали, как вынуждены были передвигаться по Канищеву.