Дети из лагерей под Челябинском и Пензой массово пожаловались на отравление

У отдыхающих поднялась температура, они жаловались на боль в животе и тошноту

Дети из двух лагерей под Челябинском и Пензой пожаловались на отравления. О случаях массового недомогания рассказал Shot.

Telegram-канал пишет, что в пензенском лагере отравились более 30 детей, несколько человек находятся в изоляторе. Местная прокуратура начала проверку.

В челябинском лагере забили тревогу родители. Там более 40 детей почувствовали себя плохо, у них поднялась температура. У них также болели животы и их тошнило. Руководство челябинского лагеря обвинило в некачественной еде родителей, навещающих детей.