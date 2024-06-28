За ночь над регионами РФ сбили 25 беспилотников

Беспилотник ВСУ атаковал нефтебазу в Мичуринском районе Тамбовской области.

За ночь над регионами РФ сбили 25 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны.

Российская ПВО за ночь 28 июня перехватила и уничтожила 25 беспилотников над Брянской, Смоленской, Воронежской, Курской и Ростовской областями.

По данным Telegram-канала Shot, беспилотник ВСУ атаковал нефтебазу в Мичуринском районе Тамбовской области. В результате на нефтебазе начался пожар. Пострадавших нет.