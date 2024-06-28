В СК подтвердили исчезновение 15-летней рязанки после купания в пруду

По предварительным данным, 27 июня несовершеннолетняя ушла купаться на Солдатский пруд и пропала.

В СК подтвердили исчезновение 15-летней рязанки после купания в пруду. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

По предварительным данным, 27 июня несовершеннолетняя ушла купаться на Солдатский пруд и пропала. Отмечается, что пруд не предназначен для купания.

Проводятся процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Проводится проверка.

Напомним, тело девочки ищут водолазы.