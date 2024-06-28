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В Санкт-Петербурге мужчина убил пожилую женщину и завернул ее тело в простыню

В Санкт-Петербурге мужчина убил пожилую женщину и завернул ее тело в простыню. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, мужчина поссорился с 33-летней девушкой и 64-летней женщиной. Во время конфликта он их избил. Старшая из пострадавших умерла от полученных травм.

После этого убийца завернул тело в простыню и сам позвонил в полицию. Он рассказал об умершей, которая лежала на диване.

36-летнего петербуржца задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.