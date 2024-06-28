В Рыбном задержали угонщиков автомобиля

Ранее они ремонтировали машину.

В Рыбном задержали угонщиков автомобиля. Об этом сообщило региональное УМВД.

Сотрудники Госавтоинспекции заметили Lada Priora, который неуверенно ехал по дороге. Полицейские предположили, что водитель либо нетрезв, либо болен.

Инспекторы ДПС остановили автомобиль и увидели у водителя признаки алкогольного опьянения. В салоне находились 47-летний и 18-летний жители деревни Раменки. Выяснилось, что их остановили в чужом автомобиле.

На место приехали сотрудники угрозыска. Оперативники узнали, что Lada Priora принадлежит 32-летнему рязанцу. Автовладелец не знал о ночной поездке приятелей. Он был уверен, что машина поставлена на ремонт в гараже в Рыбном. Злоумышленников задержали.

Автомобиль вернули владельцу.

По предварительной информации, 32-летний рязанец случайно узнал о двух автослесарях, которые по доступным ценам ремонтируют машины в своем гараже в Рыбном. Автомобиль рязанца нуждался в кузовном ремонте, мужчина отогнал транспортное средство в сервис. Вечером ремонтники решили прокатиться на чужом авто. Во время поездки они употребили алкоголь. Сотрудники Госавтоинспекции заметили характерную манеру вождения и прекратили поездку нетрезвых угонщиков.

Возбуждено уголовное дело.