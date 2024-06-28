В Ряжском районе во время драки рыбак насмерть забил знакомого

По предварительной информации, трагедия случилась 27 июня недалеко от села Нагорное, на берегу Рановы.

В Ряжском районе рыбак насмерть забил приятеля. Об этом сообщило издательство «Пресса» со ссылкой на Скопинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Рязанской области.

По предварительной информации, трагедия случилась 27 июня недалеко от села Нагорное, на берегу Рановы. Там расположилась компания рыбаков. Ночью двое поссорились. По версии следствия, во время конфликта 29-летний ряжец несколько раз ударил 54-летнего знакомого по голове руками. Потерпевший потерял сознание. Его отвезли в Ряжский ММЦ, где врачи констатировали его смерть.

Возбуждено уголовное дело. По словам следователя по особо важным делам Ильи Степанова, выясняются обстоятельства случившегося, решается вопрос об избрании меры пресечения.