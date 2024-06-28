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В Рязанской области с начала года 11 человек погибли от отравления наркотиками
За пять месяцев в регионе зафиксировали 26 случаев отравления наркотиками, 5 — среди отравившихся несовершеннолетние, 11 человек погибли.

В Рязанской области с начала года 11 человек погибли от отравления наркотиками. Об этом сообщил Павел Малков на заседании антинаркотической комиссии.

По словам Малкова, по итогам прошлого года показатель вовлеченности рязанцев в незаконный оборот наркотиков снизился на 15%. Однако за пять месяцев в регионе зафиксировали 26 случаев отравления наркотиками, 5 — среди отравившихся несовершеннолетние, 11 человек погибли.

Губернатор отметил, что в настоящее время в Рязанской области более 70% зависимых, состоящих на диспансерном учете, — молодые люди от 18 до 39 лет.