В Рязанской области почти две сотни мужчин оформили декрет

Как уточнили в сюжете, пока отец находится в декрете, за ним сохраняется место работы. Уточняется, что этот период засчитывают в трудовой стаж. Уйти в отпуск по уходу за ребенком могут не только родители, но и другие родственники.

В Рязанской области почти две сотни мужчин оформили декрет. Об этом сообщил телеканал ГТРК «Ока».

Как уточнили в сюжете, пока отец находится в декрете, за ним сохраняется место работы. Уточняется, что этот период засчитывают в трудовой стаж. Уйти в отпуск по уходу за ребенком могут не только родители, но и другие родственники.

По данным телеканала, оформить ежемесячное пособие можно до того, как новорожденному исполнится полтора года. Размер выплаты составит 40 процентов от средней заработной платы за два предшествующих года.

В 2024 году минимальный размер пособия — девять тысяч 227 рублей, а максимальный — 49 тысяч 123 рубля.